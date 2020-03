Die Behörde hat die betroffenen Eltern verständig, die betroffenen Klassen sind mit Montag geschlossen. Die Gemeinde bittet, Kinder nur in äußersten Notfällen in den Kindergarten oder in die Schule zu schicken.

Indessen breitet sich der Corona-Virus auch im Bezirk Amstetten immer weiter aus. Die Anzahl der Infizierten ist auf 19 gestiegen und es dürften in den nächsten Tagen noch viele weitere Fälle dazukommen.