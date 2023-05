Wanderfest für die ganze Familie in St. Michael/Bruckbach .

Am 30. April stand in St. Michael/Bruckbach der traditionelle „Familienwandertag zur Baumblüte“ am Programm – und der Wettergott meinte es sehr gut mit den örtlichen Vereinen und dem Ortsbauernrat, die seit mehr als 20 Jahren diesen Wandertag der ganz besonderen Art gemeinsam veranstalten.