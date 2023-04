Produzenten fordern: „Eierpreis muss um 2 Cent steigen!“

Sechs bis acht Ostereier essen die Mostviertler rund um das Osterfest im Durchschnitt. Das Erfreuliche daran: „Die gefärbten Eier, die der Handel anbietet, sind alle im Inland produziert worden - und das mit den höchsten Umwelt- und Tierschutzstandards weltweit“, sagt der Obmann der Österreichischen Frischeier-Erzeugergemeinschaft, Franz Kirchweger aus Aschbach. In Österreich gäbe es seit 2009 keine Käfighaltung mehr, es werde garantiert Genfreies Futter verwendet und es werde fast durchwegs nach den Auflagen des AMA-Gütesiegels produziert.

Derzeit sorgen die österreichischen Eierproduzenten für die Vollversorgung im Land. Bis vor einem halben Jahr kamen täglich etwa eine Millionen Eier (auch aus Käfighaltung) aus dem Ausland nach Österreich. Doch durch die Vogelgrippe und auch durch den Ukraine-Krieg wurde der Import gestoppt. Deshalb hat Österreich mit rund neun Millionen Legehühnern derzeit auch einen Höchststand erreicht.

900 Betriebe mit Legehennen im Bezirk

„Im Bezirk Amstetten gibt es 900 landwirtschaftliche Betriebe mit Legehennen, davon 100 registrierte mit mehr als 350 Hühnern. Insgesamt haben wir rund 810.000 Legehennen in der Region“, berichtet Bezirksbauernkammerobmann Josef Aigner. Er verweist auch auf den hohen Direktvermarktungsgrad bei der Eierproduktion. Sie sei ein wichtiges Standbein für viele Betriebe.

Voraussichtlich noch bis Mai gilt für die Hühnerproduzenten in vielen Gemeinden des Bezirks (vor allem an Flüssen) aufgrund der Vogelgrippe die Stallpflicht. „Wir hatten aber in Niederösterreich bisher bei den Hühnerbetrieben keinen einzigen Fall“, betont Kirchweger. Freilandbetriebe haben übrigens vielfach auch überdachte Wintergärten, in die die Hühner hinausdürfen.

Rund um Ostern ist für die Eierproduzenten natürlich Hochsaison. „Vor 2020 wurden 70 bis 80 Millionen Eier gefärbt, in der Pandemie waren es dann nur etwa 40 Millionen und heuer werden es wieder um die 60 Millionen Eier sein“, berichtet Kirchweger.

Insgesamt liegt der Eierverbrauch in Österreich übers Jahr gesehen bei rund 2,4 Milliarden Stück. Im Jahr 2019 verzehrten Herr und Frau Österreicher pro Kopf 242 Eier (inklusive den Speisen in denen Eier enthalten sind). In der Pandemie ist diese Zahl auf unter 240 gesunken.

Futterpreis hat sich verdoppelt

Natürlich plagen auch die heimischen Eierproduzenten Sorgen wegen der Teuerung. „Das Futter kostet doppelt so viel wie vor eineinhalb Jahren, die Jungenhennen sind um ein Viertel teuerer und die Energie um das Dreifache“, sagt Kirchweger. Um diesen Anstieg kompensieren zu können, müsse der Preis für Eier aus Boden- (derzeit 13,8 Cent) und Freilandhaltung (derzeit 15,6 Cent) um jeweils 2 Cent und für Eier aus biologischer Produktion (derzeit 23,8 Cent) um 4 Cent steigen. „Der Handel sträubt sich noch dagegen, aber wenn das nicht passiert, dann werden wir die Vollversorgung in Österreich in den nächsten Jahren nicht mehr garantieren können“, sagt Kirchweger. Unter den derzeitigen Bedingungen könnten viele Betriebe nicht mehr lange weitermachen.

Unterstützung für die Forderung der Eierproduzenten kommt vom Bezirksbauernbundobmann Landtagsabgeordneten Anton Kasser. „Die Preissteigerung sollte umsetzbar sein. Es steht für uns da etwas auf dem Spiel, denn wir müssen auf die Eigenversorgung schauen. Bei den Kartoffeln haben wir es ja gesehen, wenn wir sie nicht erzeugen, kommen sie aus Ägypten.“

