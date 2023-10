Liederabend auf höchstem Niveau

Die Plattform für Kunst und Kultur in Aschbach 361° hat im Jubeljahr der Gemeinde (1.200 Jahre) einen Sensationscoup gelandet. Dem Kulturverein, der die Handschrift von Peter Hofmayer und Alois Aichberger trägt, ist es gelungen, die weltweit gefeierte Mezzosopranistin Angelika Kirchschlager und den renommierten Organisten Robert Lehrbaumer nach Aschbach zu holen.

Mit dem Programm unter dem Titel „Liederreise“, das im ersten Teil Gesang und Orgel, im zweiten Gesang und Klavier bereithielt, begeisterten sie in der vollbesetzen Pfarrkirche mit Titeln aus den Epochen des Barock bis in die Romantik und Klassik mit bekannten Liedern von J. S. Bach, Antonin Dvorak, Franz Schubert und Johannes Brahms.

„In dir ist Freude“ von J. S. Bach war der bezeichnende Auftakt zu einer Liederreise durch Vertrautes, das man in dieser Form und dieser beeindruckenden Interpretation noch nie so gehört hat. Die schlichte Schönheit des Gesangs und die packende Begleitung an Orgel und Klavier ließen diesen Abend zu einem Freudenfest werden. Bachs „Wachet auf, ruft uns die Stimme“, Caccinis/Vavilovs „Ave Maria“ , Mendelsohn-Bartholdys „Sei stille dem Herrn und warte auf ihn“, aus dem Oratorium „Elias“ sowie Dvoraks „inflammatus et accensus“ aus „Stabat Mater“ wurden in der ersten Konzerthälfte beeindruckend und packend interpretiert.

Mit „Impromptu Es-Dur“ mit den Liedern „Das Wandern ist des Müllers Lust“ sowie dem „Heidenröslein“ entstand ein großartiger Zugang zur Musik von Schubert. Fein phrasierend und perfekt unterstützt am Klavier gingen diese Interpretationen ins Herz der Menschen. Mit inhaltlicher Überzeugung und interpretatorischer Konsequenz wurden dann noch Brahms Volksliedbearbeitungen wie etwa „Da unten im Tale“ oder „Sandmännchen“ überzeugend dargeboten.

Große Begeisterung für eine Reise mit brillantem Gesang und wunderbarer Begleitung.