Von Kran angefahren 31-Jähriger starb nach Arbeitsunfall in Amstetten

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Symbolbild Foto: Dominik Meierhofer

N ach einem Arbeitsunfall in einer Firmenhalle in Amstetten ist am Donnerstag ein 31-Jähriger ums Leben gekommen.