Herbsttage: Blindenmarkt wird zur „Lagunenstadt“

Als 2002 bei den Blindenmarkter Herbsttagen die Strauss-Operette „Eine Nacht in Venedig“ auf den Spielplan gesetzt wurde, war der musikalische Leiter Kurt Dlouhy ebenso dabei wie Michael Garschall als Intendant. Diese beiden haben in den vergangenen zwanzig Jahren Blindenmarkt zum goldenen Hotspot der Operette gemacht.

Nun darf mit dieser Operette aus der Goldenen Ära die Erfolgsgeschichte weitergeschrieben werden, so viel darf nach den ersten Eindrücken bereits verraten werden. Die Magie der Karnevalsnacht mit den amourösen Intrigen, Irrungen und Eifersüchteleien wird in einer schwungvollen Fassung von Andreas Sauerzapf von Monica I. Rusu-Radman inszeniert.

„Wird eine unserer schönsten Produktionen“

Michael Garschall, dem viel daran liegt, das typische Flair der Lagunenstadt in die Ybbsfeldhalle zu holen, sagt mit spürbarer Begeisterung nach den letzten Proben, „Ich glaube, das wird eine unserer schönsten Produktionen, die Ausstattung ist gigantisch“. Dem ist nicht zu widersprechen.

„Es geht um große Gefühle, Verwirrungen und Verwechslungen, Erotik und Sinnliches und all das inmitten des bunten Maskentreibens in der prunkvollen Karnevalstadt. Natürlich kann sich das Publikum ebenso auf wunderbare Walzermelodien freuen, auf ein exzellentes Team und eine sensationelle Ausstattung von Anna-Sophie Lienbacher und Marcus Ganser“, führt Garschall weiter aus.

Bei Garschall manifestiert sich der Begriff „Operette“. Erheblichen Anteil daran haben immer wieder seine ausgezeichneten Schauspielerinnen und Schauspieler mit ihren wunderbaren Stimmen. „Diese Operette verlangt gleich vier Tenöre, die haben wir gefunden und was für welche! Clemens Kerschbaumer, Martin Mairinger, Andreas Sauerzapf und Lukas Karzel. Das war auch der Grund, wieso ich dieses Werk angesetzt habe“, verrät Garschall, und fügt sogleich dazu, mit „Lena Stöckelle in der Rolle der Annina eine „große Entdeckung“ gemacht zu haben.

Man spürt sichtlich, wie er jede und jeden aus dem Ensemble hervorheben möchte. Erstmals in der langen Geschichte der Herbsttage Blindenmarkt steht Kurt Dlouhy alternierend mit Thomas Böttcher, der nunmehr zum zweiten Mal dabei ist, am Dirigentenpult.

Beim Verlassen der „Lagunenstadt“ gibt Garschall noch das Erfolgsrezept von Blindenmarkt mit auf den Weg. „Fantastisch, wie hier über hundert Menschen an einem Strang ziehen, ob vor, auf oder hinter der Bühne“. Man darf sich auf eine zauberhafte „Nacht in Venedig“ freuen. Auch an die Kinder wurde wieder gedacht. Die „Operette für Kinder“, moderiert von Andy Hallwaxx, wird superlustig für Klein und Groß.