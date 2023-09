Bereits 2.800 Fahrgäste nützten Mobilitätsangebot

Im Projekt VOR Flex erarbeitet der Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) im Auftrag des Landes Niederösterreich einen modernen Zugang zur Vervollständigung des Mobilitätsangebots für die Menschen im Land. Ziel ist es, mit attraktiven Tarifen und ein gut geplantes Angbot zu überzeugen.

Eine große Rolle könnte dabei „VOR Flex“ spielen. Dabei sollen Anrufsammeltaxis, die in vielen Gemeinden bereits seit Jahren im Einsatz sind, technisch und organisatorisch modernisiert werden (die NÖN berichtete).

„Im Westlichen Mostviertel konnten wir erstmals diesen neuen Ansatz in einem größeren Rahmen umsetzen. Seit 1. Juli verkehren VOR-Flex-Fahrzeuge im westlichen Mostviertel in einem 13 Gemeinden umfassenden Gebiet. Gemeinsam mit den betroffenen Gemeinden konnten wir im Juli und August hunderte Kundeninformationsgespräche bei verschiedenen Veranstaltungen führen, damit gut informierte Menschen von Anfang an vom neuen Angebot profitieren“, erklärt Pressesprecher Georg Huemer.

2.500 Fahrten durchgeführt

VOR Flex Mostviertel West ist nun bereits zwei (Sommer-) Monate mit fünf Fahrzeugen unterwegs: Mit rund 2.800 beförderten Fahrgästen bei knapp 2.500 durchgeführten Fahrten im Juli und August spricht man seitens VOR bereits jetzt von einem großen Erfolg.

„Unser VOR-Flex-Team war in den Sommermonaten sehr engagiert unterwegs, um kleinere Anfangsschwierigkeiten sofort zu lösen, welche uns in Einzelfällen von Kundinnen und Kunden gemeldet wurden“, führt Huemer aus.

Dabei habe es sich meist um IT-Probleme beim Buchen beziehungsweise noch nicht im System eingepflegte Sammelstellen gehandelt. Rechtzeitig bis Schulbeginn hätte man diese Anlaufschwierigkeiten großteils beseitigen können. Für die Menschen bedeute dies ein stabiles, kundenfreundliches und flexibles Mobilitätsangebot. Auf der Gegenseite gibt es selten aber doch Probleme mit Fahrten, die reserviert wurden, dann aber nicht angetreten werden. „Wir appellieren hier, dass man in so einem Fall bitte spätestens 30 Minuten vor Antritt storniert“, erklärt Huemer.

Die Nachfrage sei besonders um 5.30 Uhr und um 16 Uhr hoch. Aber auch dazwischen sei die Auslastung hoch. „VOR Flex wird stark von Berufspendlern in Anspruch genommen, die in der Früh zur Arbeit und am Nachmittag wieder zurück fahren. Aber ebenso untertags ist eine gewisse Grund-Nachfrage da. Es nutzen also auch viele Menschen das Angebot für tägliche Wege wie Einkaufen, diverse Besuche und so weiter“, analysiert Huemer.

Weitere Informationen: https://www.vor.at/flex/vor-flex-mostviertel-west.