Als „einen der besten Voranschläge, die ich in meiner Funktion als Finanzstadtrat bisher vorlegen durfte“, bezeichnete SPÖ-Vizebürgermeister Michael Wiesner am Mittwoch im Gemeinderat den Budgetentwurf für das Jahr 2019. Einstimmig beschlossen wurde dieser dennoch nicht. Die politischen Frontlinien verliefen im Gemeinderat einmal mehr genauso wie im Nationalrat. ÖVP und FPÖ lehnten den Voranschlag ab.

„Niemand möchte einen Scherbenhaufen für künftige Generationen hinterlassen.“Bürgermeisterin Ursula Puchebner versprach einen sorgsamen Umgang mit den Finanzen der Stadt.

Vizebürgermeister Dieter Funke sah es als „Aufgabe der Opposition, mahnende Worte zu finden.“ Immerhin würden „von 2017 bis Ende 2019 Rücklagen von 5,3 Millionen Euro entnommen. Das ist ein Minus von 63 Prozent“, erklärte der VP-Politiker.

Besonders dramatisch ist für Funke aber die prognostizierte Schuldenentwicklung. Sollten alle, im mittelfristigen Finanzplan vorgesehenen Vorhaben verwirklicht werden, dann werde diese von 39,7 Millionen im Jahr 2019 auf 76 Millionen im Jahr 2023 steigen. „Das würde einen Schuldendienst von jährlich 5,9 Millionen Euro bedeuten. Das wäre ein großer Rucksack für folgende Generationen, aber auch für künftige Entscheidungsträger.“

Natürlich gäbe es, so der VP-Politiker, wichtige Projekte zu verwirklichen, aber es sei Aufgabe der Opposition, darauf zu schauen, dass es sich auch für die nächsten Generationen noch ausgehe. „Und um das zu dokumentieren, werden wir diesem Budget nicht zustimmen.“

Als „eines der besten Budgets, die ich dem Gemeinderat bisher vorlegen durfte“, bezeichnet Finanzreferent Michael Wiesner den Voranschlag 2019. | Kovacs

Für Finanzstadtrat Michael Wiesner kam die Ablehnung des Budgets durch die ÖVP nicht überraschend. „Aber du brauchst kein Mahner sein“, versicherte er Funke. Die Finanzen der Stadt seien nämlich in Ordnung.

„Immerhin haben wir im Außerordentlichen Haushalt in den letzten zwei Jahren 32,1 Millionen Euro umgesetzt. Die Rücklagen wurden dabei zwar reduziert, der Schuldenstand ist aber gleichgeblieben.“ Er fahre, so Wiesner, immer einen vorsichtigen Kurs und habe daher auch jegliche Spekulation mit Rücklagen stets abgelehnt. Was die anstehenden Investitionen bis 2023 anbelange, müssten ohnehin alle Projekte jedes Jahr neu bewertet werden.

Zuschuss an die AVB für die FPÖ zu hoch

In den Reigen der Budgetkritiker reihte sich auch FP-Stadträtin Brigitte Kashofer ein. „Uns ist vor allem aufgefallen, dass der Zuschuss für die Amstettner Veranstaltungsbetriebe (AVB) dramatisch gestiegen ist, von 2,7 Millionen 2017 auf 3,58 Millionen im Jahr 2019.“ Zudem seien die Rücklagen der Stadt dramatisch gesunken und die Schulden angewachsen. „Das ist eine gefährliche Entwicklung, die uns bewegt, dem Budget nicht unsere Zustimmung zu geben.“

SP-Fraktionschef Anton Katzengruber ärgerte sich über die Kritik der FPÖ. „Wenn Sie bei den Veranstaltungsbetrieben sparen wollen, dann müssen Sie auch sagen, wo genau. Wollen Sie eine Sportstätte schließen oder das Kulturprogramm reduzieren? Nur Kürzungen zu verlangen, ist zu wenig.“

Grün-Gemeinderat Dominic Hörlezeder begrüßt die Investitionen in den öffentlichen Verkehr. | Kovacs

Zufrieden mit dem Voranschlag 2019 sind die Grünen, die vor allem Investitionen am Verkehrssektor begrüßen. „So wird es zum Beispiel zusätzliche Elektrotankstellen geben, bei denen man sich nicht anmelden muss, sondern einfach mit Bankomat bezahlen kann“, sagt Dominic Hörlezeder. Er wies aber auch auf die geplante Attraktivierung des Citybusses und die Schaffung von versperrbaren Fahrradabstellboxen beim Bahnhof hin. „Ein besonderes Anliegen sind uns zudem die Gestaltungsmaßnahmen im Zentrum. Wir hoffen, dass die Begrünung und Attraktivierung 2019 in die Umsetzungsphase kommen.“

Bürgermeisterin Ursula Puchebner wies darauf hin, dass die von der FPÖ immer kritisierte Pro-Kopf-Verschuldung von 2017 bis 2019 um rund 400 Euro gesunken sei. Gerade deswegen könne sie die Ablehnung des Budgets durch die Freiheitlichen nicht nachvollziehen. „Ich kann mich auch nicht erinnern, dass es im Gemeinderat einmal Gegenwehr bei der Aufnahme eines Darlehens gab.“

„Gehen vorsichtig mit den Ressourcen um“

Die Stadtchefin hob hervor, dass die Stadt 38 Prozent ihrer Investitionen mit Eigenmitteln bestreiten könne. „Das kann österreichweit wohl kaum eine Gemeinde.“

FP-Stadträtin Brigitte Kashofer schoss sich auf die AVB ein. | Kovacs

Es sei keine Frage, dass Amstetten mit seinen planbaren Ressourcen vorsichtig umgehen müsse und werde. „Ich warne aber auch davor, Schwarzmalerei in der Form zu betreiben, dass wir uns 2023 nichts mehr leisten können.“

Das Budget wurde von SPÖ und Grünen gegen die Stimmen von ÖVP und FPÖ beschlossen.