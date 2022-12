Amstetten: ÖVP bejubelt Budget, SPÖ sieht schwarz!

Gemessen an den bisherigen Sitzungen des Am-stettner Gemeinderats herrschte am Mittwoch zwischen ÖVP und SPÖ fast so etwas wie Weihnachtsfriede. Es gab ungewöhnlich wenig Streitpunkte. Mit dem Voranschlag für das Jahr 2023 gingen die Sozialdemokraten allerdings hart ins Gericht.

ÖVP-Finanzstadtrat Heinz Ettlinger betonte in seiner Budgetrede, dass die schwarz-grüne Regierung bei ihrem Vorhaben, „Amstetten besser zu machen“ auf gutem Kurs sei. „Wir haben unzählige Projekte auf den Weg gebracht und die Vorbereitung von bedeutsamen Projekten abgeschlossen“, erklärte er und verwies dabei unter anderem auf den Neubau des Naturbades, die Zusammenlegung der Bauhöfe in der neuen Stadtpflege und die Attraktivierung des Hauptplatzes.

„Das Budget für 2023 lässt sich einfach charakterisieren. Wir bewegen Großes, wir sichern Wichtiges und wir intensivieren Bodenständiges“, betonte Ettlinger. Dabei stehe man finanziell auf sicheren Beinen. Denn obwohl die Stadt 2023 für die großen Projekte 45 Millionen Euro in die Hand nehme, könnten alle Ausgaben und alle Darlehen bedient werden. „Und unter dem Strich bleibt uns immer noch eine Reserve von 1,3 Millionen Euro“, hob der Finanzstadtrat hervor.

Wegweisende Zeit für die Stadt Amstetten

Ettlinger listete auch auf, in welche Bereiche die Stadt 2023 wie viel Geld investiert (die NÖN hat bereits darüber berichtet). So fließen etwa 3,5 Millionen Euro in den Kulturbereich und 11 Millionen Euro in den Bereich Bildung und Wissen. „Insgesamt“, sagte Ettlinger abschließend, „wird 2023 eine wegweisende Zeit unsere Regierungsverantwortung sein. Der Voranschlag bestätigt den Weg in die Zukunft der Stadt Amstetten“.

Auch Vizebürgermeister Dominic Hörlezeder von den Grünen ist davon überzeugt, dass die Stadtregierung ein gutes und zukunftsweisendes Budget vorgelegt hat. „Besonders wichtig sind mir natürlich die Investitionen in Umwelt, Klima und Nachhaltigkeitsprojekte, wie zum Beispiel in die Renaturierung der Url in Winkling. Insgesamt nehmen wir für derartige Vorhaben rund 700.000 Euro in die Hand“, betonte Hörlezeder.

SPÖ-Fraktionschef Helfried Blutsch konnte die Begeisterung von Schwarz-Grün für den Voranschlag 2023 nicht teilen. „Das Budget enthält einige Posten, wo die Ausgaben unverhältnismäßig hoch sind“, kritisierte er. „So haben sich etwa die Druckkosten der Stadtnachrichten seit 2021 auf 105.000 Euro verdoppelt“, stellt er fest und empfahl kleinere Umfänge und den Verzicht auf zu viele „Werbebilder der Stadtregierung.“ Sauer stoßt Blutsch auch die Steigerung der Repräsentationskosten von 33.900 Euro auf 179.000 Euro auf. Die Optik sei da mehr als schief. „Repräsentation ist notwendig, aber nicht in dieser Zeit und nicht in dieser Höhe.“

Für SPÖ-Fraktionschef Helfried Blutsch führt der Kurs der Stadtregierung Amstettens Finanzen spätestens 2027 in den Abgrund. Foto: Foto Knapp

Vor allem sind es aber die Schulden der Stadt, die Blutsch Sorgen bereiten. „Wir nehmen 2023 Darlehen in Höhe von fast 33 Millionen Euro auf, damit beträgt der Schuldenstand Ende des Jahres 70,9 Millionen Euro.“ Damit nicht genug, sehe der mittelfristige Finanzplan in den Folgejahren noch weitere Darlehensaufnahmen vor. „Ende 2027 werden wir 110 Millionen Euro Schulden haben und wenn die Zinsen weiterhin steigen, pro Jahr allein drei Millionen Euro an Zinsen zahlen müssen“, sagte der SPÖ-Politiker. Ausgaben, die durch die Landesausstellung 2026 auf die Stadt zukämen, habe er da noch gar nicht eingerechnet.

Um die Zahlen anschaulicher zu machen, listete Blutsch die Pro-Kopf-Verschuldung der Amstettner und Amstettnerinnen auf. 2020 habe diese nur 1.650 Euro betragen. Ende 2023 werde sie bei 3.020 Euro liegen und 2027 bei 4.600 Euro. „Das ist aber wiederum nur mit 2,5 Prozent Darlehenszinsen gerechnet. Wenn diese tatsächlich auf vier Prozent steigen, sind wir einen Schritt weiter als der Abgrund“, warnte Blutsch vor einem Finanz-Fiasko.

Ins selbe Horn stieß Gerhard Riegler. „Der Voranschlag ist weder zukunftsorientiert noch nachhaltig noch krisenfest.“ Der SPÖ-Vizebürgermeister sieht Amstetten auf dem Weg zur Sanierungsgemeinde, weil das Vermögen „durch die vollständige Aufgabe verantwortlicher und sparsamer Finanzpolitik auf einen klitzekleinen Betrag zusammenschmelzen wird.“

FPÖ und Gemeinderat Hager meldeten sich nicht zu Wort, stimmten aber wie ÖVP und Grüne für den Voranschlag.

