Kindergartenzubau als Schwerpunkt in Aschbach

„Ambitioniert“ nennt Bürgermeister Martin Schlöglhofer den Voranschlag, den der Gemeinderat vor Weihnachten für 2023 und die Folgejahre beschlossen hat. „Wir haben da einige große Bauprojekte in Planung, von denen der größte Brocken die Erneuerung und Sanierung der Turnhallen ist“, sagt der Ortschef.

Bürgermeister Martin Schlöglhofer. Foto: Gemeinde

An erster Stelle steht 2023 aber der Kindergarten. Da hat die Gemeinde aufgrund der Neuregelung der Kinderbetreuung im Land Handlungsbedarf. Ab 2024 haben auch schon Zweijährige Anspruch auf einen Platz, zudem werden die Gruppengrößen verringert. „Vorgesehen ist ein Zubau bei der Schule mit zwei Gruppen und einer Tagesbetreuung. Da sind wir schon in der Detailplanung. Wir überlegen auch eine Modulbauweise, damit wir später noch eine vierte Gruppe anbauen können“, sagt der Bürgermeister. 2,3 Millionen Euro sind im Budget dafür reserviert. Baubeginn soll im Herbst sein.

In Sachen Turnhalle will man heuer auf jeden Fall in die Planung gehen, Baustart ist da aber frühestens 2024. Überlegt wird die Errichtung einer Zweifachhalle mit etwa acht Metern Höhe. „Da müssen wir aber zuerst schauen, welche Fördermöglichkeiten es gibt, denn da reden wir von Kosten von rund acht Millionen Euro“, sagt Schlöglhofer. Ohne Unterstützung des Landes ist so ein Projekt für die Gemeinde schwer zu stemmen, zumal ja auch die bestehenden bald 50 Jahre alten Turnhallen saniert werden müssen. Da von einer neuen Sporthalle aber die gesamte Bevölkerung profitieren würde, weil sie ja von Schulen und Vereinen genutzt werden kann, hofft man in Aschbach, mehrere Fördertöpfe anzapfen zu können. „Entschieden ist noch nichts. Die Detailplanung könnte auch ergeben, dass es sinnvoller ist, die bestehenden Hallen zu vergrößern und den Neubau zurückzustellen. Das ist Sache einer Arbeitsgruppe“, sagt Schlöglhofer.

Standort für Sporthalle noch nicht fixiert

Wo die neue Halle errichtet werden wird, ist auch noch nicht fixiert, möglich wäre es nahe der bestehenden Turn-säle. Aber auch der ehemalige Standort des Maschinenrings würde sich anbieten. „Das Grundstück gehört der Aschbacher Versicherung und steht derzeit zum Verkauf. Wir werden es erwerben und könnten das Gebäude abreißen und dort die Sporthalle errichten“, sagt Schlöglhofer.

Gedanken müssen sich die Gemeinde-Verantwortlichen auch über neue Veranstaltungsräume machen. „Denn die Säle unserer Wirte kommen uns nach und nach abhanden. Auch die Kultur braucht geeignete Räumlichkeiten, zumal ja der Verein 361º großartige Veranstaltungen macht, die über die Gemeinde hinaus ausstrahlen. Denkbar wäre eventuell auch, einen der alten Turnsäle in eine Kulturhalle umzubauen“, sagt der Ortschef. Aber auch das ist noch Zukunftsmusik.

Weitere Projekte, die die Gemeinde in der Pipeline hat, sind die Überdachung des Stockschützenplatzes, die Sanierung des Union-Hauses und ein von den Fußballern gewünschter Tribünenzubau. „Insgesamt haben wir Investitionen in Höhe von rund 8,5 Millionen Euro in den Voranschlag 2023 hineingepackt, wobei sich die meisten aber über mehrere Jahre erstrecken werden. Es ging uns auch um eine Art Stresstest und die Zahlen zeigen, dass die Realisierung der Vorhaben mittelfristig finanziell machbar ist.“ Grund dafür ist auch der voraussichtlich gute Rechnungsabschluss für 2022 und natürlich geben Kommunalsteuereinnahmen in Höhe von rund 1,8 Millionen Euro Spielraum für Investitionen.

