Augenmerk auf neuen Ortsplatz in Ferschnitz

Einstimmig beschloss der Gemeinderat in der Vorwoche das Budget beziehungsweise den Voranschlag für 2022. Großer Schwerpunkt dabei ist die Neugestaltung des Ortsplatzes beim ehemaligen Perneder-Haus. Dieses wurde vor geraumer Zeit ja abgerissen. „Dieses Projekt hat oberste Priorität. Wir nehmen dafür im kommenden Jahr 200.000 Euro in die Hand“, klärt Bürgermeister Michael Hülmbauer auf.

Um die Koordinierung der Umsetzung der Maßnahmen für den Ortsplatz wird sich Gemeinderat Markus Gleiß in Zusammenarbeit mit geschäftsführendem Gemeinderat Sandro Taudt kümmern.

Außerdem plant die Gemeinde Investitionen in die In- frastruktur. So wird die Wasserversorgung Richtung Oberleiten verlängert. Auch im Bereich der erneuerbaren Energie nimmt man Geld in die Hand. Geplant ist die Errichtung weiterer PV-Anlagen. Dazu kommen Straßenbauprojekte und natürlich der Breitbandausbau, der im kommenden Jahr schwerpunktmäßig in Angriff genommen wird. „Hier liegen wir mit den Anmeldungen auch nicht schlecht, wir brauchen aber noch einige, bis wir in die Umsetzung gehen können“, berichtet Hülmbauer diesbezüglich über den aktuellen Stand.