Biberbach: Zehn Projekte im Fokus

Gute Nachrichten hat Bürgermeister Fritz Hinterleitner zu den Finanzen der Gemeinde. „Es sieht gut aus. Wir haben heuer einen Überschuss in Höhe von etwa 320.000 Euro“, berichtet der Ortschef. Grund dafür sei, dass die Einnahmen deutlich höher waren als erwartet, was dem schnellen Anspringen der Wirtschaft geschuldet ist. Es sind im Jahr 2021 aber auch weniger Projekte verwirklicht worden, nicht zuletzt deshalb, weil der ganze Ort aufgrund der Neuverlegung der Fernwärmeleitungen Baustelle war. „Von der nöGIG haben wir inzwischen auch das Geld für die Leerverrohrungen, die wir vorfinanziert haben, zurückbekommen. Das hat sich auch positiv aufs Budget ausgewirkt. Und daher können wir also gute 300.000 Euro in den Voranschlag 2022 hinüberziehen“, sagt der Ortschef.

Heuer stehen zehn Vorhaben mit einem Investitionsvolumen von 1,4 Millionen Euro auf dem Programm. Für den Straßenbau wurden 350.000 Euro veranschlagt, mehr als in den letzten Jahren. „Wir haben da ja eine große Siedlungsstraße in der Warteschleife und auch den Parkplatz beim Kindergarten“, berichtet Hinterleitner.

In den Kanalbau fließen insgesamt 580.000 Euro. „Da werden wir ein Darlehen aufnehmen, das mir aber keine Sorgen bereitet, weil das Geld durch die Gebühren ja wieder hereinkommt“, erklärt der Ortschef. In die Güterwegsanierung werden 101.000 Euro investiert, in die Neuerrichtung der Stockschützenbahn 100.000 Euro, ebenso in die Errichtung des Flugdaches beim Bauhoflager. „Das wird teilweise auch seitlich geschlossen sein. Da wollen wir Sandsplit lagern und auch Gerätschaften, die zwar draußen bleiben können, aber doch geschützt sein sollen.“ Für die Überarbeitung des Themenwegs hat die Gemeinde 40.000 Euro und für den Kapellenweg 38.000 Euro im Budget 2022 vorgesehen.

60.000 Euro werden im kommenden Jahr in die Verlegung von Leerrohren für Breitbandinternet fließen. „Wir wollen ja auch in jenen Gebieten, die nicht im derzeitigen Ausbauprojekt der nöGIG enthalten sind, möglichst rasch Glasfaser verlegen und daher alles dafür vorbereiten“, sagt der Bürgermeister. Der Schuldenstand der Gemeinde wird sich vor allem aufgrund der Kanalbauarbeiten von 4,26 Millionen auf 4,39 Millionen Euro erhöhen.

Haupteinnahmequelle Biberbachs sind die Ertragsanteile von Bund und Land in Höhe von rund zwei Millionen Euro. Die Kommunalsteuer beläuft sich auf 206.000 Euro. Die größten Ausgaben sind Personalkosten (624.800) und die NÖKAS-Umlage (599.000).