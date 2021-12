Gemeinde St. Peter plant große Projekte

Wie in den Jahren zuvor wurde auch der Haushaltsvoranschlag für das Jahr 2022 in zahlreichen Besprechungen erarbeitet, in die alle Fraktionen eingebunden waren. Bereits seit November wurden mit den Ortsvorstehern die Wünsche und Anliegen zusammengetragen und auf ihre finanzielle Machbarkeit hin geprüft. Gemeinsam mit Bürgermeister Johannes Heuras präsentierte die Leiterin der Buchhaltung, Magdalena Stocker, den 281 Seiten starken Voranschlag, der in der Gemeinderatssitzung am vergangenen Mittwoch die Zustimmung aller Fraktionen erhielt.

„Die finanzielle Entwicklung der letzten Jahre war sehr erfreulich. Es ist uns gelungen, in den letzten sieben Jahren den Schuldenstand durch gutes Wirtschaften fast zu halbieren“, freut sich Bürgermeister Johannes Heuras über die Senkung der Finanzschulden auf 4,29 Millionen Euro per 31.12.2021. „Damit können wir positiv in die Zukunft sehen.“

Aufgrund der guten Finanzlage können im Jahr 2022 auch einige Großprojekte angegangen werden. „Unsere Themenschwerpunkte liegen vor allem in den Bereichen Infrastruktur, Kindergärten/Schulen sowie bei der Feuerwehr“, informiert Heuras. Allen voran steht natürlich die Errichtung des neuen Feuerwehrhauses für die FF St. Peter/Au Markt. Hierfür wurden in einem ersten Schritt 854.600 Euro angesetzt.

Weiters soll auch im Bereich der Abwasserbeseitigung investiert werden. Insgesamt belaufen sich die Kosten auf fast zwei Millionen Euro, wobei da auch eine Darlehensaufnahme notwendig wird. Ertüchtigt wird auch die Wasserversorgung mit Kosten von rund einer halben Million Euro.

Alte Ölheizungen werden ersetzt

In den Straßen- und Güterwegbau fließen 372.000 Euro, für Güterwegerhaltung stehen nochmals 100.000 Euro zu Buche. Zahlreiche Investitionen sind im Bereich Schulen und Kindergärten budgetiert. Eine ökologisch nachhaltige Maßnahme setzt die Klimabündnisgemeinde mit der Erneuerung der alten Ölheizungsanlagen im Kindergarten St. Michael sowie in der Volksschule Kürnberg.

Im Kindergarten St. Johann sind Umbauarbeiten mit einem Investitionsvolumen von 100.000 Euro eingeplant. Hier soll unter anderem ein Nebenraum in einen Multifunktionsraum umgestaltet werden. 30.000 Euro sind für die Neuausstattung zweier Klassen in der Volksschule St. Peter/Au veranschlagt, die neben neuem Mobiliar auch eine technische Aufrüstung erhalten werden.

Der Austausch diverser Spielgeräte im Kindergarten Markt, eine komplette Erneuerung der Schulküche in der Mittelschule St. Peter/Au sowie die Fertigstellung der Generalsanierung der Mittelschule Ramingtal sind ebenfalls im Voranschlag berücksichtigt.

Positives Nettoergebnis ist prognostiziert

Trotz all dieser Vorhaben weist der Gemeindehaushalt laut Voranschlag ein positives Nettoergebnis auf. Dies bedeutet, dass die Erträge voraussichtlich ausreichend sein werden, um die Aufwendungen inklusive der Abschreibungen des Anlagevermögens decken zu können. Heuras betont, dass man bestrebt sei, besonders auf nachhaltige Projekte zu achten, welche auch fördertechnisch bestmögliche Unterstützung finden.

„Besonderer Dank gilt Kassenverwalterin Magdalena Stocker und ihrem Team in der Gemeindebuchhaltung für die Erstellung dieses umfangreichen und extrem detaillierten Voranschlages. Wir werden auch 2022 darauf achten, dass wir die finanziellen Ressourcen bestmöglich einsetzen und verwalten!“, bedankt sich der Bürgermeister für die umsichtige Erarbeitung des Voranschlages.