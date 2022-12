Vorsichtige Planung in Oed-Oehling für 2023

„Nach sehr vielen Investitionen in letzter Zeit haben wir für 2023 eher ein vorsichtiges Budget angesetzt“, sagt Bürgermeisterin Michaela Hinterholzer, kündigt aber schon jetzt an, dass es im März einen Nachtragsvoranschlag geben wird. „Denn dann haben wir die genau Zahlen des Rechnungsabschlusses und können noch nachschärfen.“

Auf jeden Fall zu Ende bringen will die Gemeinde das Großprojekt Kanalsanierung, das in den letzten acht Jahren viel Geld verschlungen hat. „Vor 12 Jahren hat es eine Kanalbefahrung gegeben, bei der gravierende Mängel festgestellt wurden und wir daher von der Wasserrechtsbehörde den Auftrag bekamen, diese zu beheben“, berichtet Hinterholzer. Die beiden noch ausstehenden Projekte werden 2023 in Angriff genommen: der Regenwasserkanal in der Habergstraße in Öhling und im Ortsteil Oed ein Regenrückhaltebecken in Oedschachen. Rund 900.000 Euro sind dafür im Budget reserviert. Die Darlehen der Gemeinde für Kanal und Wasser belaufen sich auf 5,37 Millionen Euro, sind aber durch Gebühreneinnahmen gedeckt. „Froh bin ich, dass wir alle Kredite zu guten Fixzinsen aufgenommen haben, somit können wir den derzeitigen Zinserhöhungen gelassen zusehen“, sagt die Bürgermeisterin.

Straßen, Radweg und Photovoltaik

Investiert wird in der Gemeinde auch 2023 in den Straßenbau. In Öhling wird ein Straßenzug der Obstgartensiedlung staubfrei gemacht, in Oed die Petrusstraße asphaltiert, wo die Wasserleitung erneuert wurde.

Auf dem Programm steht auch die Fertigstellung des Radweges entlang der Url Richtung Amstetten. Dazu sind zwei Stege über den Öhlingbach und eine Brücke über die Url notwendig. „Bei dieser erwarte ich, dass sich Amstetten mit 50 Prozent der Kosten beteiligt“, sagt Hinterholzer. Die Brücke wird auf Höhe des Abfallstoffsammelzentrums in Mauer entstehen und Öhling somit an das übergeordnete Radnetz anbinden. Rund 500.000 Euro wird die Gemeinde in das Projekt investieren, wobei vom Klimaenergiefonds und vom Land eine Förderung in Höhe von rund 70 Prozent zugesagt wurden.

Auf ihrer Agenda hat die Gemeinde 2023 auch die Erweiterung des Feuerwehrhauses in Oed. „Da wollen wir den Grund dafür ankaufen und auch die Planungen finalisieren“, sagt die Bürgermeisterin.

In Sachen erneuerbare Energie will Oed-Oehling 2023 auch wieder neue Akzente setzen – unter anderem mit der Errichtung einer Photovoltaik-Anlage am Bauhof. „Im Gespräch ist auch eine PV-Anlage bei der Sportanlage in Oed – dort wollen wir das allerdings im Rahmen eines Bürgerbeteiligungsmodells verwirklichen“, berichtet Hinterholzer.

