SPÖ für Wohnberatung in Amstetten

„Die immer weiter ausufernde Teuerung und persönliche oder finanzielle Notlagen stellen auch viele Menschen in Amstetten vor große Herausforderungen. Besonders schlimm wird es dann, wenn man dadurch in Gefahr gerät, seine Wohnung zu verlieren und von Wohnungslosigkeit betroffen zu sein. Hier müssen wir den Menschen als Gemeinde unter die Arme greifen und an Unterstützungen mitarbeiten“, erklärt Gemeinderätin Annika Blutsch. Die Gemeinde solle daher auf den Verein Wohnen zugehen und ihm geeignete Räumlichkeiten für Beratungsgespräche zur Verfügung stellen. „Wir werden im Gemeinderat beantragen, im Ausschuss darüber zu sprechen und gemeinsam mit dem Verein Wohnen eine Wohnberatung ins Leben zu rufen“, sagt Blutsch. Der Bedarf sei jedenfalls gegeben. Alleine letztes Jahr hätten fast 200 Menschen aus Amstetten die kostenlose telefonische Erstberatung des Vereins genutzt.

Vizebürgermeister Gerhard Riegler unterstützt Blutsch in ihren Bestrebungen, diese Verbesserungen für die Menschen in Amstetten umzusetzen. „Wir möchten auch anregen, dass eine kleine Anzahl unserer Gemeindewohnungen für Menschen reserviert wird, die von Wohnungslosigkeit betroffen sind oder eine rasche und günstige Übergangsmöglichkeit brauchen“, sagt er.