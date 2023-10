SPÖ Amstetten stellt Bedürfnisse der Jugend in den Mittelpunkt

„Uns ist es ein besonderes Anliegen, ganz genau zu erfahren, was sich die Jugendlichen in Amstetten wünschen und was sie sich von uns als Politiker erwarten. Nur wenn wir junge Menschen ernst nehmen und ihnen zuhören, kann es uns gemeinsam gelingen, die Stadt nach ihren Bedürfnissen zu gestalten und attraktive Plätze für die Jugend anzubieten. Gemeinsam mit unserer Gemeinderätin Annika Blutsch als Vorsitzende der Jungen Generation wollen wir mit den Jugendlichen an Konzepten für attraktive Freizeitmöglichkeiten arbeiten“, erklären Vizebürgermeister Gerhard Riegler und Stadträtin Elisabeth Asanger. Von besonderer Bedeutung ist für die Sozialdemokraten die Gestaltung der Jugendplätze in Amstetten und den Ortsteilen.

Einer dieser Jugendplätze, der in den letzten Jahren zu wenig Beachtung bekam, befindet sich in Greinsfurth hinter dem Kinderfreundeheim. Am Dienstag, 24. Oktober, um 17 Uhr laden die SP-Politiker deshalb zum Jugendgespräch beim Kinderfreundeheim Greinsfurth. „Hier wollen wir gemeinsam mit den Jugendlichen darüber sprechen, was sie sich für ihren Jugendplatz in Greinsfurth wünschen. Wir werden für alle Ideen und Anliegen ein offenes Ohr haben und werden danach alles daran setzen, dass der Platz so gestaltet wird wie es sich die Jugendlichen wünschen. Wir laden alle herzlich ein: Kommt vorbei, bringt euch ein, gebt uns eure Wünsche für den Jugendplatz mit und nutzt so die Chance, den Platz aktiv mitzugestalten“, wünschen sich Riegler und Asanger.