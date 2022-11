Amstetten: Polizei warnt vor Telefon-Betrügern

Die Polizei warnt vor Betrügern, die Menschen durch falsche Angaben Geld herauslocken wollen. In der Vorwoche gab es im Bezirk gleich drei Opfer.

Eine 70-Jährige aus Hausmening bekam eine SMS – angeblich von ihrer Tochter. Darin stand, dass ihr Handy kaputt sei und sie sich deshalb mit einer neuen Nummer melde. Sie sei in einer finanziellen Notlage und die Mutter solle ihr 1.000 Euro auf ein Konto in Deutschland überwiesen. Die Frau tat das und rief leider erst danach die Tochter mit ihrer alten Nummer an. Das Geld ist weg.

Ein 62-jähriger Mann erhielt einen Anruf von seinem Sohn, der ihm erklärte, dass sein Handy beschädigt sei und daher die Verbindung sehr schlecht sei. Sie wechselten auf WhatsApp und der „Sohn“ bat seinen Vater, ihm 1.552,70 Euro zu überweisen, auf ein Konto in Irland. Auch dieses Geld ist natürlich verloren.

Ein dritter Betrug ereignete sich in Seitenstetten. Dort nahm ebenfalls der angebliche Sohn mit der Mutter Kontakt auf und ersuchte sie nach bekanntem Schema um Überweisung von 1.500 Euro. Da die Mutter gerade unterwegs war, bat sie ihre Tochter, die Überweisung an den Bruder zu tätigen. Das Geld ist auch in diesem Fall weg.

Die Polizei rät dringend dazu, bei verdächtigen Anrufen vor einer Überweisung auf jeden Fall den Sohn oder die Tochter mit der bekannten Telefonnummer zu kontaktieren.

„Sinnvoll wäre es auch, die eigene Telefonnummer aus dem Telefonbuch löschen zu lassen, da die Betrüger dort die Opfer auswählen, die sie dann anrufen“, sagt Chefinspektor Martin Futterknecht vom Bezirkspolizeikommando.

