Christa Kummer zu Gast in der Wirkstatt

„Der Vortrag von Christa Kummer ist ein besonderes Highlight im Angebot der Gesunden Gemeinde Amstetten“, freut sich Claudia Weinbrenner, Gesundheitsgemeinderätin und Arbeitskreisleiterin der Gesunden Gemeinde. Im Rahmen der „Tut gut!“-Regionalgala gewann die Stadt diesen Vortrag mit der ORF-Wetterfee.

„Das Wetter als stetiger Wegbegleiter bei Fitness und Gesundheit, wie man damit umgeht und sein Leben zukunftsfit gestaltet, wird in diesem Vortrag zum Thema gemacht werden“, erklärt Weinbrenner. Der Vortrag findet am Mittwoch, 4. Oktober, 18.30 Uhr, in der Wirkstatt in Hausmening statt. Der Eintritt ist frei.