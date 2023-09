Vortrag über Verschwörungsmythen

Verschwörungsmythen erklären uns die Welt und reduzieren die Komplexität auf einfache Formeln. Wie aber kann man Verschwörungsmythen von echten Verschwörungen unterscheiden? Der Referent Josef Schmid, Pädagoge und Absolvent des Universitätslehrgangs „Spirituelle Theologie“, wird am 21. September, 19.30 Uhr, im BildungsZentrum St. Benedikt in einem Vortrag aufzeigen, was hinter vielen Verschwörungstheorien steht und warum sie den Hass auf Juden befördern. Ist der Glaube an Verschwörungstheorien gar als eine neue, globale Religion zu sehen? Wie man ihnen begegnen kann, ist bedeutsamer Inhalt dieses Vortrags.