Vortrag im Bildungszentrum St. Benedikt: Auf Ostern zugehen ...

SEITENSTETTEN Das wichtigste christliche Fest liegt vor uns: Ostern. Über die Bedeutung dieses Festes wissen so manche nicht wirklich Bescheid: Wer war eigentlich wirklich schuld am Tod Jesu? Die Theologische Erwachsenenbildnerin mit Schwerpunkt „Bibel und Liturgie“, Martha Leonhartsberger, die auch Werkkursleiterin für Biblische Erzählfiguren ist, lädt am 29. März, 19.30 Uhr, bei ihrem Vortrag dazu ein, mit ihr gemeinsam diesen Fragen nachzugehen; sie berichtet vorweg: „Wir werden den Menschen begegnen, die Jesus auf seinem Weg in den Tod und darüber hinaus begleiten: Petrus, Judas, Maria Magdalena, dem Hohenpriester Kajaphas oder auch dem römischen Statthalter Pilatus.“ Im Besonderen will sie deren persönliche, religiöse und politische Hintergründe für ihr Handeln beleuchten, aber auch hinterfragen, ob der Tod Jesu für uns heute noch eine Bedeutung hat und wie es um den Glauben an die Auferstehung steht. Anmeldung nicht erforderlich.

