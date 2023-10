550.000 Euro Landesförderung für Amstettner Hauptplatz

Für Pernkopf, ressortzuständig für die Dorf- und Stadterneuerung, wird das Amstettner Zentrum zum Vorzeigemodell in Niederösterreich. „Es ist das größte Schwammstadtprojekt in Niederösterreich und ich bin sicher, dass bald viele Städte und Gemeinden Vertretungen schicken werden, um sich das anzusehen“, sagt der ÖVP-Politiker. Bislang hat es am Hauptplatz 140 Quadratmeter Grünfläche gegeben, künftig werden es 400 Quadratmeter sein. Und die Wasserretensionsmenge wird sich von 500 auf 4.000 Kubikmeter erhöhen, was vor allem auch aufgrund des Klimawandels wichtig ist. Für Pernkopf spricht alles dafür, das Projekt im Rahmen des blaugelben Bodenbonus zu fördern. „Denn dessen Ziel ist ja das Entsiegeln von Flächen und der Bodenaushub für Regenwasserspeicherung“, sagt der Landeshauptmann-Stellvertreter. Rund 550.000 Euro darf sich die Gemeinde erwarten. Insgesamt wird das Projekt etwa acht Millionen Euro kosten, wobei die Stadt das aus Eigenmitteln finanzieren wird, ohne einen Kredit dafür aufzunehmen.

Für Bürgermeister Christian Haberhauer wird nicht nur die Aufenthaltsqualität am Hauptplatz deutlich verbessert, „sondern die Schwammstadt wird als Rückhaltebecken auch das Kanalsystem deutlich entlasten.“ Der Stadtchef freut sich auch über die Aktivitäten der Banken im Zentrum – sowohl die Raiba als auch die Sparkasse haben ja ihre Gebäude umgebaut und modernisiert. „Und auch die Stadtwerke haben ein größeres Immobilienprojekt in Planung“, kündigt Hauberhauer an.

Die Bauarbeiten am Hauptplatz schreiten zügig voran. Am 6. November werden die ersten 22 Silberlinden gepflanzt. „Wir haben jetzt auch schon beim Brauhof mit den Arbeiten begonnen, damit wir sie rechtzeitig vor der nächsten Gastgartensaison abschließen können“, berichtet der Stadtchef. In der Adventzeit wird die Baustelle ruhen.