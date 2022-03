Freude über neuen bunten Pfarrgemeinderat in Amstetten

Vollbild

FB

Pfarrgemeinderatswahl in der Pfarrkirche von Amstetten Herz Jesu, mit der Wahlkommission: Die Ministranten, Pater Bernhard Maier sowie Christine Schmutz, Joachim Wagner, Manuela Pöschl und Gabriele Wagner vor der Wahlurne. Für das Foto wurde kurz die FFP2-Maske abgenommen.



Pfarrgemeinderatswahl in der Pfarrkirche von Amstetten Herz Jesu, mit der Wahlkommission: Die Ministranten, Pater Bernhard Maier sowie Christine Schmutz, Joachim Wagner, Manuela Pöschl und Gabriele Wagner vor der Wahlurne. Für das Foto wurde kurz die FFP2-Maske abgenommen.



Pfarrgemeinderatswahl in der Pfarrkirche von Amstetten Herz Jesu, mit der Wahlkommission: Die Ministranten, Pater Bernhard Maier sowie Christine Schmutz, Joachim Wagner, Manuela Pöschl und Gabriele Wagner vor der Wahlurne. Für das Foto wurde kurz die FFP2-Maske abgenommen.





1 /3