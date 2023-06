Waldjugendspiele Hohenlehen: MS Ertl holte den zweiten Platz

Am 31. Mai konnten die Waldjugendspiele nach drei Jahren Corona-bedingter Pause endlich wieder stattfinden. Diesmal durften die Schüler der 2. Klasse der Mittelschule Ertl nach Hohenlehen fahren, wo sie ihr Wissen rund um den Wald unter Beweis stellten und dabei die Schule erfolgreich vertraten. An fünf Stationen wurden Fragen über die Tiere des Waldes, den Stockwerksbau, die Funktionen des Waldes und den Klimawandel gestellt. Diese wurden mit Bravour von den Schülerinnen und Schülern gemeistert und die Klasse wurde mit dem zweiten Platz belohnt. Zuletzt durften einige Burschen ihre Geschicklichkeit im Bereich Holzverarbeitung demonstrieren. Im Anschluss an den Bewerb versorgte die LFS Hohenlehen die Schülerinnen und Schüler noch mit Getränken.

Am 14. Juni wurden nun die Preise übergeben: ein Geldpreis vom Lions Club Amstetten, übergeben von Andreas Chocholka, sowie ein Geldpreis der Firma Mondi, übergeben von Peter Aigner.

Die Waldjugendspiele wurden von Bezirksforsttechniker der BH Amstetten, Fritz Hinterleitner, organisiert. Ein herzliches Dankeschön an die Gemeinde Ertl für die Übernahme der Buskosten.