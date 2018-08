Am Freitag war das Sportland Niederösterreich-Team gemeinsam mit Doppel-Olympiasiegerin Michaela Dorfmeister zu Gast im Beach- & Wassersportzentrum von Georg und Magda Wimmer in Wallsee.

Die Besucher konnten eine Vielzahl an Bewegungsstationen an Land und am Wasser ausprobieren und sich danach bei einem leckeren Eis vom Eis-Greissler abkühlen. Der Tag gestaltete sich mit vielen Aktivitäten für Jung und Alt und einem´Gewinnspiel. Sportbegeisterte konnten Barefoot, Wasserski, Stand up Paddeln, Flyboarden ausprobieren. Natürlich gab es auch eine Autogrammstunde von Skistar Michaela Dorfmeister, bei der man auch Fragen stellen konnte.

Stefan Wimmer, neunfacher Europameister, Rang sieben bei der WM in Texas, Top sieben World Ranking List 2015 und oftmaliger Staatsmeister und Georg Wimmer Junior, Juniorenweltmeister, fünffacher Junioreneuropameister und 18-facher Staatsmeister boten am Donau-Altarm in Wallsee ein exzelentes Showprogramm im Barfuß-Wasserskisport. Das sie noch immer sportlich gut unterwegs ist, zeigte Michaela Dorfmeister mit ein paar Übungen an der Trainingsstange am Boot.

„Wir sind Stolz, dass wir in der Gemeinde solch engagierte Menschen wie die Familie Wimmer haben. Sie tragen unseren Ort in die ganze Welt“, sagte Bürgermeister Johann Bachinger. Dankesworte sprach auch Präsidentin Ulrike Hierner von der Sportunion Wallsee-Sindelburg.