Komödie „Hospitale confuso“ oder „Ein Plan für alle Fälle“ im FF-Haus

Die Bewertung einer Krankenhaus-Station im Rahmen des Wettbewerbs „Vorzeigestation des Jahres“ steht unmittelbar bevor. Dementsprechend groß ist die Aufregung, als die Agentur das Eintreffen des zumeist „inkognito“ auftretenden externen Prüfers für diesen Tag ankündigt. Ein äußerst ungünstiger Zeitpunkt für Dr. Schneider, Direktor Müller und Schwester Jasmin, läuft doch genau an diesem wichtigen Tag alles außer Rand und Band.

Eine verwirrte Patientin mit Durchgangssyndrom glaubt, sie sei in einem Wellness-Hotel der Mafia auf der Spur, ein plötzlich auftauchender wütender Patient, den keiner kennt, verlangt nach einer „Gesundenuntersuchung“, der dienstführende Stationsarzt wird durch ein Missgeschick beinahe ins Jenseits befördert und, um dem Ganzen noch die Krone aufzusetzen, betritt ein militanter Prüfer die Station, der mit seinen „kriegsähnlichen“ Anweisungen und Kommentaren den Wettbewerb plötzlich zum Schlachtfeld werden lässt. Da bleibt nur eine Möglichkeit, den guten Ruf der Station zu retten: ein gewiefter Rollentausch! Doch damit geht die eigentliche Misere erst richtig los …

An folgenden Terminen spielt die Theatergruppe die Krankenhaus-Komödie in zwei Akten: am 14. Oktober, 20. Oktober, 21. Oktober, 25. Oktober und 4. November. Beginn ist jeweils um 20 Uhr. Die Karten sind online und in der Trafik Himmelbauer in Wallsee erhältlich. Für das leibliche Wohl sorgt die FF Wallsee-Sindelburg.