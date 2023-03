Gemeinden wollen Rundweg schaffen

Bei ihrer Sitzung in der Vorwoche in St. Peter in der Au haben die sieben Bürgermeister der Kleinregion gemeinsam mit NÖ.Regional den Startschuss für das Projekt „gemeindeübergreifender Rundwanderweg“ gegeben. Das über die Leader Region Moststraße geförderte Konzept soll Aufschluss über die mögliche touristische Entwicklung der Kleinregion liefern.

Als Fachexperte wurde Alexander Kaiser von Siegel+Kaiser mit der konzeptionellen Entwicklung des Rundwanderweges beauftragt. Der Kleinregionsrundwanderweg soll vorrangig auf bestehenden Wegen verlaufen und die bereits gut etablierten Themenwege der Gemeinden miteinbeziehen. Auch beliebte Hotspots, Sehenswürdigkeiten und Gastronomiebetriebe der einzelnen Gemeinden sollen berücksichtigt werden.

„Wir wollen mit diesem Wanderweg den Menschen in der Kleinregion auch zukünftig ein attraktives Angebot zur Verfügung stellen, freuen uns aber auch natürlich über jeden Gast, der zu uns kommt. Bedenkt man, dass von den 32 beliebtesten Fotopunkten des Mostviertels 24 in unseren sieben Gemeinden liegen, dann wird deutlich, welch großes Potenzial in der Region schlummert“, sagt Kleinregionsobmann Johannes Heuras. Er erhofft sich – nicht zuletzt im Hinblick auf die Landesausstellung 2026 im Bezirk – durch den Rundwanderweg auch einen touristischen Impuls für die Kleinregion, der auch für die Gastronomiebetriebe neue Gäste bringen könnte.

In den kommenden Monaten wird Kaiser gemeinsam mit den Gemeindevertretern sowie „Wegespezialisten“ aus der Region die vorhandenen Routen und Erlebnisräume fachtouristisch beurteilen und ein Detailkonzept erarbeiten. Ende des Jahres soll es vorliegen.

Geplant ist auch eine neue Beschilderung der Wege, und die Gemeinden wollen auch ihre in die Jahre gekommenen Wanderkarten neu auflegen – in Papierform, aber auch digital. Informationen zur Kleinregion: www.herzmostviertel.at

