Neuer Carla-Laden in Seitenstetten

In Amstetten ist der Carla-Laden längst eine fixe Institution und die Zahl der Kundinnen und Kunden wächst von Jahr zu Jahr. Nun wird das Erfolgsmodell zum Verkauf von Secondhand-Ware von der Pfarrcaritas auch in Seitenstetten umgesetzt. Eine Organisationsgruppe ist bereits intensiv mit den Vorbereitungen beschäftigt. Ein Standort ist auch schon gefunden. Der neue Carla-Laden wird in den ehemaligen Räumlichkeiten der Volksbank in der Amstettner Straße 1a angesiedelt. „Das Carla Seitenstetten soll die Spendendrehscheibe der Caritas im westlichen Mostviertel und eine günstige Einkaufsmöglichkeit für gebrauchte Kleidung und Haushaltswaren werden“, sagt Pfarrcaritas-Leiter Christian Köstler. Im Carla Seitenstetten werden alle Menschen einkaufen können, es wird keine Beschränkungen geben. Gemäß dem Motto „Helfen statt Entsorgen“ will die Caritas mit Carla einen Beitrag zur Müllvermeidung leisten und gibt vielen Waren sozusagen eine zweite Chance. Carla Seiten-stetten ist, genau wie Amstetten, kein Beschäftigungsprojekt, sondern setzt auf soziales Engagement. „Wir suchen daher freiwillige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die beim Sortieren, Bepreisen, Dekorieren, Bewerben und Verkaufen der Waren im Geschäftslokal helfen und auch beim Transport“, sagt Köstler. Carla Seitenstetten ist auch eng mit den Pfarrgemeinden im westlichen Mostviertel verbunden.

Sponsoren sind willkommen

Derzeit wird der Laden gerade eingerichtet, auch mit gebrauchter Geschäftseinrichtung. Da sind auch Männer mit handwerklichen Fähigkeiten willkommen, die sich einbringen wollen. Und für die Investitionskosten und als Starthilfe werden auch noch Sponsoren und Unterstützer gesucht.

Am Donnerstag, 16. März, findet um 19 Uhr im Gasthaus ein Infoabend zum Carla-Laden Seitenstetten statt. Da können sich auch Interessenten zur Mitarbeit melden. Eine Koordinatorin im Ausmaß von 15 Stunden wird von der Caritas angestellt, laufen soll der Betrieb aber hauptsächlich mit Ehrenamtlichen. Öffnen wird der Laden Mitte des Jahres, vorerst voraussichtlich an drei Halbtagen.

