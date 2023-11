Metaller: „Wir kämpfen für unseren Kollektivvertrag“

„Wir haben mit einer Betriebsversammlung begonnen und sind um 11.30 Uhr in einen dreistündigen Warnstreik übergegangen“, sagt Betriebsratsvorsitzender Andreas Hochstrasser. Das Angebot der Arbeitgeber mit einer Gehaltserhöhung von 2,5 Prozent plus ein Fixbetrag von 100 Euro plus eine Einmalzahlung von 1.050 Euro sei den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern gegenüber noch immer respektlos. „Denn das würde für uns noch immer einen Reallohnverlust bedeuten“, sagt Hochstrasser und weiß die Belegschaft der Firma geschlossen hinter sich.

Für Mittwochnachmittag und Donnerstag sind weitere Kollektivvertragsgespräche anberaumt. Sollte es da wieder zu keiner Einigung kommen, droht ein unbefristeter Streik.

Christian Pichler, Regionalsekretär der Produktionsgewerkschaft (PRO-GE) in der Region kündigt an, dass es bis Mittwoch auch noch in anderen großen Unternehmen der Metallindustrie Betriebsversammlungen und dreistündige Warnstreiks geben werde – den Voest-Betrieben im Ybbstal, Engel und CNH in St. Valentin, Lisec in Seitenstetten, ZKW in Wieselburg und Welser in Gresten.