Die öffentliche Hand bekundet jedenfalls kein Interesse an dem Bauwerk: "Ich halte die Vorgangsweise, den Turm unter willhaben anzubieten, ohne vorher mit der Stadt zu sprechen, für eigenartig. Immerhin steht das Gebäude unter Denkmalschutz und wenn es jemand erwirbt, wird er sich bezüglich Widmung auf alle Fälle mit der Gemeinde in Verbindung setzen müssen", sagt Vizebürgermeister Markus Brandstetter von der ÖVP.

Auch der grüne Vizebürgermeister Dominic Hörlezeder winkt ab. "Ich sehe hier keine Notwendigkeit für Aktivitäten unsererseits. Das ist auch eine Geldfrage und wir haben als Stadt derzeit nichts übrig, was wir zusätzlich ausgeben könnten."

Für die Wirtschaftsraum Amstetten GmbH kommt ein Ankauf des Wasserturms ebenfalls nicht infrage. "Wir stehen in guten nachbarschaftlichen Beziehungen, aber als WRA haben wir diesbezüglich sicher keine Ambitionen", sagt Geschäftsführer Günter Sterlike.

Der Wasserturm samt 750 Quadratmeter Grund wird übrigens auch über Fonro-Immobilien zum Verkauf angeboten.

Zur Historie:

Erbaut wurde der Wasserturm 1908 als Hochreservoir zum Auffüllen der Dampfloks auf der Fahrt von Wien nach Salzburg. Das Wasser wurde hochgepumpt und floss durch die Schwerkraft über ein Rohrleitungsnetz in die Wasserkräne am Bahnhof. Der Wasserturm ist ein viergeschossiger Rohziegelbau (Klinkerziegel) und enthielt zwei Wasserbehälter mit je 40.000 Liter Fassungsvermögen. Das Gebäude steht unter Denkmalschutz! Es ist 18 Meter hoch, mit dem Holzdachaufbau insgesamt sogar 23 Meter. Höhe ca. 18 Meter plus 5 Meter Holzdachaufbau.