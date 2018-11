In mehreren Gemeinden hat man aufgrund der ausbleibenden Niederschläge Schwierigkeiten mit der Wasserversorgung. Dass auch die Feuerwehr ausrücken muss, um landwirtschaftliche Betriebe, aber auch Haushalte mit Wasser zu versorgen, ist keine Seltenheit.

Dramatisch ist die Lage in Teilen der Gemeinde Weistrach. Dort ist die Feuerwehr seit geraumer Zeit regelmäßig unterwegs und beliefert Häuser mit Wasser. „Die Probleme gibt es seit dem Frühsommer. In den letzten Wochen spitzt sich die Situation aber auch in Lagen, wo man nie mit Wasserknappheit gerechnet hat, immer mehr zu“, berichtet Bürgermeister Erwin Pittersberger.

Zwei dafür ausgerüstete Feuerwehrfahrzeuge sind durchschnittlich täglich drei Stunden unterwegs und beliefern Haushalte. Es sei aber auch schon vorgekommen, dass die Feuerwehrleute den ganzen Tag unterwegs waren.

„Teilweise helfen sich die Gemeindebürger aber auch selber, indem sie vom Hydranten des Gemeindebrunnens Wasser holen. Das Wasser stellen wir gratis zur Verfügung, eine Dauerlösung kann das aber nicht werden. Daher gibt es schon viele kreative Ideen, wie man die Versorgung verbessern kann. Leider gibt es auch den einen oder anderen, der den intensiven Einsatz der Feuerwehr als Selbstverständlichkeit ansieht“, führt Pittersberger aus.

Angedacht wird etwa, Brunnen nachzugraben oder an das Gemeinde-Wassernetz anzuschließen. Das Nachgraben kann aber auch zu einem Schneeballeffekt führen, wenn dann plötzlich der Nachbar kein Wasser mehr hat. „Da muss man sehr genau aufpassen, dass es nicht zu unangenehmen Auseinandersetzungen kommt“, sagt der Ortschef. Im Gemeindebrunnen habe man derzeit noch genug Reserven, bleibt es so trocken, kann das in einigen Wochen aber auch anders aussehen.

Hausanschlüsse als mögliche Lösung

Auch in Seitenstetten herrscht vielerorts Wassernot. Hausbrunnen, die in den letzten 30 Jahren ausreichend Wasser lieferten, schnappen nun plötzlich auf. Gemeinde und viele Hausbesitzer haben sich auf eine solche Situation vorbereitet. „Wir haben in den letzten Wochen schon 25 Anschlüsse hergestellt. Das geht deshalb so schnell, weil wir überall dort, wo wir eine Wasserleitung verlegen, den Anrainern, die nicht gleich anschließen, raten, zumindest eine Leerverrohrung bis an die Grundstücksgrenze zu machen. Das kostet sie 660 Euro. Der Betrag wird bei der Herstellung eines Vollanschlusses natürlich eingerechnet“, berichtet Bürgermeister Johann Spreitzer.

Viele Hausbesitzer legen dann auch gleich selbst ein Leerrohr bis ins Haus. Das hat sich jetzt bewährt. Seitenstetten will es nun auch Liegenschaften außerhalb des Versorgungsgebietes ermöglichen, ans öffentliche Netz anzuschließen. Der Gemeinderat wird im Dezember darüber beraten. „Voraussetzung dafür ist allerdings, dass der Eigentümer selbst und auf eigene Kosten Rohre von seinem Anwesen bis zur Hauptleitung verlegt“, sagt Spreitzer. Ein Problem, das sich bei der Herstellung von neuen Anschlüssen inzwischen stellt: Es sind bei den Installateuren kaum noch Wasseruhren erhältlich.

Zugespitzt hat sich die Lage auch in St. Peter. Zahlreiche Landwirte sind von Wasserlieferungen abhängig. Vor allem in Kürnberg konnte die Versorgung nur durch Wasserlieferungen aufrecht erhalten werden. „Dieser Engpass soll sich ab kommendem Jahr ändern, denn demnächst wird mit dem Bau der Verbindungsleitung nach Behamberg begonnen“, sagt Bürgermeister Johannes Heuras.

Wintereinbruch könnte Lage verschärfen

Vereinzelt Probleme gab es in Ardagger. „Wir hatten einige Fälle. Vor ein paar Wochen hat es bei einem landwirtschaftlichen Betrieb in Kollmitzberg zu wenig Wasser gegeben. Dank eines tiefer gegrabenen Brunnens hat sich die Situation dort nun entspannt. Wenn es Wassernot gibt, suchen die Bürger den Kontakt mit der Feuerwehr. Diese kann das Wasser dann zu den Bewohnern transportieren“, berichtet Bürgermeister Hannes Pressl.

Insgesamt sei der Grundwasserspiegel derzeit sehr niedrig. In Ardagger rechnet man nicht damit, dass sich das in naher Zukunft ändert. „Es bräuchte einen länger anhaltenden Dauerregen, damit sich die Speicher wieder füllen. Erst wenn es langfristig Niederschläge gibt, kann man Entwarnung geben. Momentan schaut es aber nicht nach Regen aus“, sagt Pressl.

In der Donaugemeinde fürchtet man, dass der Wintereinbruch die Lage – vor allem für die Landwirte – noch verschärft. „Wir müssen damit rechnen, dass in der kalten Jahreszeit noch weniger Wasser verfügbar ist“, befürchtet der Bürgermeister.

