Universität, Freiwilliges Soziales Jahr oder Polizei?

Wie bei einer Messe waren Stände im Medienraum aufgebaut. Dort sprachen die Schülerinnen und Schüler mit bereits Studierenden, nahmen sich Flyer mit und ließen sich über Weiterbildungsmöglichkeiten nach der HAK beraten.

Zahlreiche Bildungseinrichtungen waren vor Ort

Die breite Vielfalt der Fakultäten stellte sicher, dass für jeden etwas dabei war. Sie reichten von den FHs in Oberösterreich, wie zum Beispiel Hagenberg, Linz, Steyr und Wels, aber auch Wieselburg mit einem Marketingschwerpunkt bis hin zur JKU in Linz, die unter anderem mit dem Frauen-in-der-Technik-Programm warb. Zusätzlich waren die Uni Seeburg, die FH-Krems mit dem Fokus auf Digitalisierung, die FH St. Pölten mit einem Medienschwerpunkt, aber auch die KL-Privatuni für Gesundheitswissenschaften in Krems vor Ort. Die ÖH informierte über das Studieren.

Außerdem waren die PH Oberösterreich mit dem Pädagogikschwerpunkt, das Rote Kreuz sowie ein Stand der Polizei vertreten, an dem viele Schülerinnen und Schüler großes Interesse zeigten. Darüber gab es Informationen über ein Freiwilliges Soziales Jahr, ein Auslandsjahr, oder auch die Arbeit als Au-pair.

Der Nachmittag war ein voller Erfolg. Es war für jeden etwas dabei. So zeigte sich zum Beispiel ein Schüler begeistert über die Vielfalt, da nicht nur wirtschaftliche Unis und FHs vertreten waren, sondern auch die Polizei und Organisationen für ein Freiwilliges Soziales Jahr.

Am Ende des Tages verließen die zukünftigen und angehenden Maturantinnen und Maturanten mit neuem Wissen und viel Informationsmaterial das Schulgebäude. Bald stehen ihnen alle Wege offen.

