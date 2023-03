Neue Gemeindeamtsleiterin in St. Peter/Au

Seit wenigen Tagen hat die Gemeinde mit der 38-jährigen Juristin Melanie Kaindl eine neue Amtsleiterin. Im Rahmen der montäglichen Dienstbesprechung durfte sie Bürgermeister Johannes Heuras in ihrem neuen Wirkungsbereich willkommen heißen und wünschte ihr dabei viel Erfolg und Freude.

Im Zuge einer Rochade am Gemeindeamt wechselte der bisherige Amtsleiter Josef Maderthaner in das Bau- und Standesamt, für das er auch die Leitung übernahm. Außerdem wird er der neuen Chefin als Stellvertreter zur Seite stehen.

Die ersten Tage im Amt standen für Kaindl ganz im Zeichen des Kennenlernens aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Gemeinsam mit Bürgermeister Johannes Heuras stattete sie den Gemeindeeinrichtungen – wie Schulen, Kindergärten und der Krabbelgruppe – und auch dem Bauhof einen Besuch ab. Parallel dazu wird sie in den kommenden Wochen durch ihren Amtsvorgänger eingeschult, denn es gilt, so schnell wie möglich Einblick in alle Abteilungen zu gewinnen und Erfahrungen in der Kommunalverwaltung zu sammeln. „Ich freue mich sehr auf diese neue Aufgabe, die eine spannende Herausforderung für mich ist. Ich hoffe natürlich, dass ich meine bisher gesammelten Erfahrungen aus der Privatwirtschaft bestmöglich einbringen kann. Natürlich gilt es noch viel im Bereich Gemeindeverwaltung zu lernen“, startet Melanie Kaindl voller Elan in den Gemeindedienst. Nicht nur die Amtsleitung wurde neu besetzt! Das Gemeindeamt St. Peter/Au braucht Verstärkung in mehreren Bereichen, wie in der Abteilung Bau- und Standesamt und in der Abteilung Buchhaltung. Auch ein neuer Schulwart in der Volksschule St. Peter/Au wird gesucht. „Ein Job in der Gemeinde ist direkter Dienst an den Menschen. Eine kurze Wegstrecke, flexible Arbeits-zeiten und interessante und abwechslungsreiche Aufgaben bieten viel Möglichkeit, um sich auch persönlich weiterzuentwickeln. Jetzt gibt es die Chance, Teil unseres motivierten Teams zu werden“, hofft Heuras auf zahlreiche Bewerbungen.

