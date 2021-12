Seltene Krippen in Seitenstetten

Schon im Vorjahr wurde die Krippe für die Stiftskirche vom Stiftsrestaurator Frater Josef Rockenschaub im Zusammenwirken mit Hannes Kinast in der Stiftstischlerei fachmännisch und mit viel Feingefühl und Akribie erneuert und intensiv gereinigt. Die beschädigten Teile wie kleine Vögel oder abgebrochene Hände wurden sogar nachgeschnitzt, mit Goldpulver und Schellack behandelt und danach mit Firnis in Terpentinlösung versiegelt.

Nun erstrahlt die Krippe in der Gruftkapelle wieder in neuem Glanz. Die Krippe selbst wurde 1935 in Hall in Tirol angefertigt. „In der Mitte der Krippe betet die heilige Maria ihr Kind an, sie wird dabei von einem besonderen Strahlenglanz umgeben. Der Heilige Josef allerdings muss abseits vom Jesuskind außerhalb des Stalles seinen Platz finden“, sagt Frater Josef Rockenschaub.

Heilige Familie aus Papiermaché

Eva Palmsteiner ist in Seitenstetten als überaus kreativer künstlerischer Geist bekannt. Nachdem eine von ihr gemalte und damals im Hofgarten aufgestellte lebensgroße Krippe mit ausgesägten Holzfiguren als Geburtstagsgeschenk in Privatbesitz übergegangen ist, erfüllte Eva dem Prior und Pfarrer Pater Laurentius Resch heuer den Wunsch, doch auch eine Krippe für den Portalbereich des Stiftes anzufertigen. Lambert Gruber war für den Bau des Gerippes mit all den (Seiten-)Streben aus massivem Eschenholz zuständig, wobei er auch Drahtgitter verwendete, um einen besonderen Fülleffekt bei den geschwungenen Kleidern zu ermöglichen. Palmsteiner wiederum nahm die Herausforderung an, aus Papiermaché die lebensgroßen Figuren kunstvoll zu modellieren, ehe Steffi Tröscher als Schneiderin die Kleider anfertigte. „So ist ein Gemeinschaftswerk entstanden, mit dem wir einfach Weihnachtsfreude schenken wollen“, stimmen die drei engagierten Kunsthandwerker überein.

Der verstorbene Rektor des Bildungszentrums St. Benedikt, Karl Datzberger, war passionierter Tuffstein-Krippenbauer; als solcher hat er auch veranlasst, dass im Bildungszentrum die Krippe der Kapelle unmittelbar vor den Altar gestellt wird. Martha Leonhartsberger – bekannt für ihre biblischen Erzählfiguren, zu denen Eva Palmsteiner übrigens die Hintergrundmalereien geschaffen hat – hat hierfür die Figuren bereitgestellt, Wirtschaftsleiterin Eva Maderthaner gestaltet nun alljährlich die Krippensituation mit viel Liebe und Kreativität immer wieder teilweise neu. „Einander den Weg erhellen“ lautet das Motto dieser Krippe, worauf die 24 Lichter hinweisen sollen. Auch diese Krippe ist bis zum Lichtmesstag (2. Februar) frei zugängig.