Adventfenster in Euratsfeld leuchten wieder

In Zeiten der Coronapandemie waren die Beschäftigungsmöglichkeiten für Kinder überschaubar, auch die Turnstunden in der Schule fielen aus. So kam in Euratsfeld 2020 die Idee auf, Adventfenster bei verschiedensten Häusern im Gemeindegebiet zu gestalten.

Foto: Maria Winkler

Rasch fanden sich 24 Teilnehmer und Teilnehmerinnen. So konnte man täglich losmarschieren und mit den Kindern die verschiedensten Adventfenster besuchen. Gemeinde, Vereine, Feuerwehr und viele Familien machten mit.

Da diese Aktion damals gut ankam und Spaziergänge noch immer unternommen werden, wurden auch heuer wieder viele Adventfenster gestaltet. Mit dabei sind unter anderem das Gemeindeamt, die Freiwillige Feuerwehr, Kindergarten, Volksschule, Mittelschule, Kuli Euratsfeld und viele Privathäuser.

