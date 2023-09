Gaumenfreuden im Georgsaal

Edle Tropfen, herzhafte Heurigenjause, Livemusik und das stimmungsvolle Ambiente des Georgsaales lassen nicht mehr lange auf sich warten.

Bereits am Samstag, 30. September, lädt der SCU St. Georgen/Ybbsfelde wieder zum weit über die Gemeindegrenzen bekannten „Dr. Engelbert Hahn Weinfest“. Neben einer umfangreichen Auswahl an Qualitätsweinen aus der Wachau erweitern Bier, Sturm, Prosecco und Hochprozentiges die breite Palette.

Stärkung ist dank traditioneller Heurigenjause, Wachauer Laberl, Aufstrichteller, SCU-Weckerl sowie hausgemachtem Brot und Mehlspeisen und vieler weiterer kulinarischer Schmankerl möglich.

Die Jüngsten können sich in der Hüpfburg austoben, die etwas Älteren am Hackstock. Am Abend gibt es Unterhaltung mit Livemusik.

Ab 17 Uhr stehen die Tore im Georgsaal wieder offen.

Termin

Dr. Engelbert Hahn Weinfest

Samstag, 30. September

ab 17 Uhr

Georgsaal St. Georgen/Ybbsfelde