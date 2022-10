Goldene Hochzeit von Altbürgermeister: „Die Frau muss das mittragen“

Altbürgermeister und Ehrenbürger Ignaz Wieser und seine Gattin Rosa feierten goldene Hochzeit. Ein guter Anlass, ein Ehepaar vor den Vorhang zu holen, das für Weistrach von Bedeutung war und noch immer ist. Immerhin lenkte Wieser 15 Jahre als Ortschef die Geschicke der Gemeinde. „Und das war nur möglich, weil meine Frau das mitgetragen hat. Denn in so einer Funktion ist man viele Abende unterwegs und wenn das zuhause zu Spannungen führt, dann kann man das nicht machen“, sagt der Altbürgermeister.

Während er sich der Politik widmete, musste sich seine Frau um den Hof und die vier Kinder kümmern. „Dabei wollte sie eigentlich gar nicht Bäuerin werden. Als wir uns beim Jugendball in Haidershofen kennenlernten, war sie die Sekretärin des obersten Chefs der Firma Steyr“, berichtet Wieser. Aber die Liebe hat schon manchen Lebensplan verändert. Das Paar gab sich am 17. September 1972 das Jawort und übernahm zwei Jahre später Wiesers elterlichen Hof. Die Kinder kamen, das Haus wurde komplett umgebaut – und kaum war das Paar damit fertig, wurde an Wieser das Ansinnen herangetragen, Bürgermeister zu werden. „Wir haben beraten und dann gemeinsam beschlossen, dass ich das mache. Ich habe ja gewusst, was auf mich zukommt und was ich meiner Familie aufbürde, weil mein Vater ja auch 20 Jahre lang Bürgermeister war“, berichtet Wieser. Der Zusammenhalt in der Familie habe es ihm ermöglicht, das Amt 15 Jahre lang auszuüben. Für die Kinder sei es selbstverständlich gewesen, in der Landwirtschaft (Milchvieh und Stiermast) mitzuhelfen. Inzwischen hat der jüngste Sohn den Betrieb übernommen und auf Mutterkuhhaltung und Fleischvermarktung umgestellt.

Obmann des Lagerhauses

Wieser war aber nicht nur Bürgermeister, sondern auch Funktionär der örtlichen Raiffeisenbank und Lagerhausobmann. In seine Zeit fällt die Fusion mit Amstetten. „Das war eine große Umwälzung, aber es hat sich alles zum Besseren entwickelt. Damals besaß das Lagerhaus ein negatives Image, heutzutage hat es einen sehr positiven Stellenwert“, sagt der Weistracher. Noch heute ist er froh, dass die Übergabe des Bürgermeisteramts friktionsfrei vor sich ging. „Es gab damals mit Erwin Pittersberger und Helmut Halbartschlager ja zwei Anwärter und viele meinten, dass das nicht gut gehen könne. Aber die beiden sind bis heute ein gutes Team.“

Wieser war auch zehn Jahre lang Obmann des Seniorenbundes und diese Funktion abzugeben, war weitaus schwieriger. „Aber zum Glück haben wir dann doch im September 2021 mit Walter Schoiswohl einen sehr guten Nachfolger gefunden.“ Langweilig wird dem Altbürgermeister und seiner Gattin auch im Ruhestand nicht. Auf einem Bauernhof gibt es immer etwas zu tun.

Die goldene Hochzeit war für das Paar ein besonderes Fest – auch, weil der Gottesdienst von Pfarrer Högl (89) zelebriert wurde. „Er war es nämlich auch, der uns damals getraut hat“, berichtet Wieser.

Keine Nachrichten aus Amstetten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.