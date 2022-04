Viele Gäste und tolle Stimmung beim Mostkirtag

Vollbild

Judith Brandstetter, Victoria Kronsteiner, Sophie Tatzreiter, Verena Burgholzer und Leonie Watzer (von links) genossen die gute Stimmung am Mostkirtag bei herrlichem Wetter. Für die Kleinen gab es ein tolles Programm und als Überbrückung für einen kurzen Regenschauer bei Bäckermeister Karl Heinz Kammerhofer leckere Kirtags-Kipferl zu genießen. Matthias Fürweger, Martin Halbartschlager, Christoph Panholzer und Markus Schwarz (von links) freuten sich über ein erfrischendes Glas Most. Mit dem Retrobus von Nikolaus Nenning (links) konnte man an einer Mostblütenrundfahrt teilnehmen, ganz im Stil der 80er- und 90er-Jahre. Kleine Aufmerksamkeiten als Dankeschön wurden zwischen den bisherigen Mostprinzessinnen Carina Rettensteiner und Anna Bruckschwaiger und Bürger- meister Erwin Pittersberger ausgetauscht. Die bildhübschen Mostprinzessinnen und Mostköniginnen am Tag des Mostes aus dem Bezirk Amstetten und den umliegenden Bezirken.

