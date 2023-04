Schülerinnen und Schüler der PTS Amstetten brillierten

Am Dienstag, 18. April, fand der Viertelswettbewerb in den Bereichen Holz, Metall und Elektro in der PTS Amstetten statt. Die besten 32 Schülerinnen und Schüler aus acht Schulen stellten dabei ihr Können bei den Praxis-Wettbewerben unter Beweis.

Die PTS Amstetten glänzte mit hervorragenden Resultaten. Manuel Drescher holte sich den ersten Platz im Fachbereich Elektro. Markus Schmutz belegte den dritten Platz im Fachbereich Holz. Aufgrund ihrer hervorragenden Leistungen werden die beiden ihre Schule beim Landesbewerb in St. Pölten vertreten.

Unter den besten Poly-Schülern konnten sich auch Lukas Wagner, Nico Winkler, Thomas Reichartzeder und Alexander Beyrer platzieren. Das Team der PTS Amstetten freut sich über die guten Ergebnisse.

