Die Männer ließen die Flaschen in ihrem Rucksack verschwinden und wollten an der Kassa vorbeigehen. Die Kassierin sprach den zweiten Mann an, ob sie in den Rucksack schauen dürfe, doch die beiden suchten schnell das Weite. Die Frau eilte ihnen daraufhin hinterher. Als sie das bemerkten, liefen die Diebe zu einem neben der B1 geparkten Mercedes mit Wiener Kennzeichen und fuhren in Richtung Ybbs davon.

