Grandioses Musicalprojekt sucht Unterstützer

Mit viel Herzblut wurde bereits unglaublich viel Zeit investiert, um aus einer Idee Wirklichkeit werden zu lassen. Geplant ist ein Musical der besonderen Art, deren Erstaufführung erstmals im März 2024 geplant ist. Das Musical ist in Anlehnung an den Film „Wie im Himmel“ entstanden. Der Chor Vokalensemble Biberbach feiert heuer sein 30-jähriges Bestehen und war schon Jahre zuvor begeistert von dem Stück, das sie in Linz gesehen haben. Der Wunsch, so ein großes Projekt ebenfalls zu inszenieren, war seitdem stets vorhanden. Die Freude war groß, als beschlossen wurde, dass dieses große Musicalprojekt mit Unterstützung des Chores „Querfödein“ aus Sankt Johann in Engstetten realisiert werden soll.

Mitwirken werden außerdem Schauspieler der Theaterbühne Biberbach sowie der Volksbühne Waidhofen an der Ybbs. Professionell wird das Gesamtwerk von einem Orchester, einem jungen Filmemacher, einem Gesangscoach und der erfahrenen Regisseurin Uschi Nocchieri ergänzt. Natürlich benötigt ein Projekt in dieser Größenordnung auch Sponsoren für beispielsweise Saalmieten, Licht- und Tontechnik, Lizenzen, Tantiemen, Orchester oder auch Professionisten. Daher wird von den über 60 Mitwirkenden nun mittels Crowdfunding um Unterstützung gebeten.

Für die benötigte Summe wurden diverse Pakete zusammengestellt, die erworben werden können, wie etwa ein VIP-Ticktet, die Teilnahme an einem Workshop, Firmenlogo-Präsentation und vieles mehr als Dankeschön. Wichtig ist nun, rasch das erste Drittel der benötigten Summe durch Einnahme von Sponsoren zu erhalten. Danach erfolgt eine finanzielle Unterstützung dieser Kulturveranstaltung durch die Bank Austria mit 5.000 Euro, womit das Projekt gesichert wird. Erfreulich ist, dass bereits Förderungen vom Land Niederösterreich und der Gemeinde Biberbach zugesagt wurden. Die zwei Chöre freuen sich, wenn ihre große Begeisterung mitgetragen wird und freuen sich über jede Unterstützung unter folgendem Link:

Musical „Wie im Himmel" — Crowdfunding bei wemakeit

https://wemakeit.com/projects/musical-wie-im-himmel