Neue Hängebrücke in Hubertendorf ist fertig

„Die Hängebrücke in Hubertendorf ist für uns Blindenmarkter ein Kulturgut und ein Ort der Naherholung. Im Gemeinderat sehen wir es als unsere Aufgabe an, solche Güter zu erhalten bzw. zu erneuern“, sagt Vizebürgermeister Albert Brandstetter.

Unter der Regie von geschäftsführendem Gemeinderat Johann Hammermüller wurden im Vorjahr Angebote für einen Neubau eingeholt. Dass Brücken verbinden, zeigt sich auch in der Zusammenarbeit der Gemeinden Blindenmarkt und Neumarkt bei diesem Projekt. Sie teilen sich die Kosten.

Als Bestbieter für die Errichtung konnte die Firma Strigl aus Lunz am See ermittelt werden. Die Bautätigkeiten fanden kürzlich zur großen Begeisterung aller Spaziergänger und Wanderer ihren Abschluss. Acht Rundstämme wurden durch den Einsatz von Kieselsäure dauerhaft haltbar gemacht und als Brückenträger rund drei Meter tief in den Uferboden versenkt.

Über eine optisch besonders ansprechende Seil-Holz-Konstruktion sind nun die beiden Uferseiten im Blindenmarkter und Neumarkter Auwald durch die neue Hängebrücke verbunden. Dem einfachen, aber malerischen Überqueren des Gewässers steht nun nichts mehr im Wege.