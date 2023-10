Amstetten Einbruch in Schule: 11- und 13-Jähriger vom Unterricht suspendiert

Die beiden Burschen versuchten schon öfter, Fenster der Schule einzuschlagen. Foto: shutterstock/Oriol Domingo

E in 11- und ein 13-Jähriger versuchten am Montagabend in eine Pflichtschule in Amstetten einzubrechen. Dazu warfen sie Steine gegen die Scheibe eines Fensters im Kellergeschoß.