Benefiz-Party an der Ybbs.

Gernot Lechner hat in seiner Amtszeit als Bürgermeister von Winklarn Menschen, denen es nicht so gut geht, gerne geholfen. So lud der umtriebige Altbürgermeister am Freitag in die „Gernot Lechner“- Stocksporthalle zu einer Benefizveranstaltung zugunsten eines behinderten Kindes und für die Jugendarbeit Winklarner Vereine ein.

Veranstalter auf der Stocksportbahn in Winklarn waren der Rapid Fanclub Grün-Weiß Winklarn mit Obmann Gernot Lechner, und der ESV Union Winklarn mit Obmann Manfred Bilderl. Beim „Fest für Freunde & Wegbegleiter von Gernot Lechner“ spielten die „Mostviertler Birnbeitler“ unter der Leitung von Robert Pussecker und die „Mostones“ mit dem Winklarner Andi Göstl auf. Für Kulinarium und kalte Getränke sorgten Stockschützen und Fußballverein. Im Rahmen des Abends erfolgte eine Dressenübergabe an die Nachwuchsmannschaften des FCU Winklarn und der U-23-Mannschaft mit Sponsoren. Dies sehr zur Freude von Obmann Gerhard Holzer. Seitens des Gemeindebundes überreichte Vizepräsident Hannes Pressl die goldene Ehrenmedaille. Zum Wein gab es eine Käseverkostung von den „Erlauftaler Käsewölfen“ aus Wolfpassing mit Patrik Hiessleitner.