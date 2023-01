Winklarn feierte den Heiligen Antonius

Werbung Mit Video Anzeige Agricola Varietéshow 'Paradise' im Ramsauhof

Traditionell wird der Antonitag in Winklarn jedes Jahr am 17. Jänner gefeiert. So kamen auch gestern Wallfahrer der Umgebung nach Winklarn, um am Fest des Viehpatrons Antonius des Einsiedlers teilzunehmen.

Die Heilige Messe und das Fest des Heiligen Antonius fand in der Pfarrkirche Winklarn statt, in der auch der Antoniusaltar mit dem Bild des Heiligen Antonius von Padua zu sehen ist. Die Darstellung von Antonius mit dem Schwein rührt übrigens daher, dass im Mittelalter der Antoniterorden, als Anerkennung seiner karitativen Leistungen, seine Tiere auf öffentlichem Gut weiden lassen durfte.

"Danke an alle Antons, die gekommen sind, um an dieser Tradition festzuhalten", erklärte Bürgermeisterin Sabine Dorner-Leyerer. In diesem Jahr wurde die Heilige Messe vom Superior von Mariazell, Michael Staberl zelebriert. Der Kirchenchor Winklarn umrahmte die Veranstaltung musikalisch. Wie es der Brauch ist, gab es im Anschluss Süßes zum Mitnehmen und ein gemütliches Beisammensein in der Winklarner Gastronomie.

