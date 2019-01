Nach einem erfüllten und arbeitsreichen Leben verstarb am Samstag, 29. Dezember, Ehrenbürger und Altbürgermeister Ernst Rücklinger im 85. Lebensjahr.

Rücklinger war von 1972 bis 1985 Gemeinderat und von 1985 bis 1998 Bürgermeister der Gemeinde Winklarn und bekleidete zudem zahlreiche ehrenamtliche Funktionen.

Rücklinger war Träger zahlreicher verdienstvoller Ehrungen und Auszeichnungen. Im Jahr 2004 erhielt er das Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um das Bundesland Niederösterreich.

Der Trauergottesdienst findet am Freitag, den 4. Jänner 2019 um 11 Uhr in der Pfarrkirche St. Marien, Allersdorf, statt. Anschliessend erfolgt die Beisetzung im Familiengrab am Gemeindefriedhof Winklarn.