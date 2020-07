"Ich wollte einmal etwas anderes, als immer in Hallen oder sonstigen Räumen einen Yogakurs machen. Da bot sich der Obstgarten der Familie Pihringer bestens an", sagte Grabenschweiger. Für die Teilnehmerinnen wurde es ein Tag zum Wohlfühlen. Im wunderschönen Obstgarten regte die Yogalehrerin die Teilnehmerinnen zum gemeinsamen Yoga an. Ein Flow zur Kräftigung und Entspannung, mit Elementen aus verschiedenen Yogastilen, die intuitiv ausgewählt wurden, bilden die Grundlage.

Bestimmte Yoga-Asanas die durch statisches Stretching und aktive Anspannung dem Körper und Geist helfen, Entspannung zuzulassen. Sowie eine gemeinsame Kurz-Meditation zum Relaxen und Loslassen. Anschließend folgt ein wunderbarer köstlicher Brunch in Form eines Bufett mit hauseigenen und regionalen Schmankerln kredenzt von Maria Pihringer bei dem bis zur Mittagszeit geschlemmert und genetztwerkt wurde. Alle Teilnehmerinnen waren sich einig: "Am 15. August wollen wir wieder dabei sein."