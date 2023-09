Literatur, Jazz und die Kunst des Schreibens

Startschuss für den Winklarner Kulturherbst ist am Samstag, 30. September, mit dem Oktoberfest im Festsaal, welches vom Musikverein veranstaltet wird. Der musikalische Auftakt kommt vom Musikverein und danach gibt es Musik von „Hausverstond“.

Die Gesunde Gemeinde Winklarn organisiert einen literarischen Höhepunkt. Am Montag, 9. Oktober, gibt es um 19 Uhr die Lesung von und mit Weltbestsellerautor Sergio Bambaren. Die beliebte Veranstaltung Jazz & Wine findet am Freitag, 13. Oktober, um 20.30 Uhr (Einlass 19.30 Uhr) im Festsaal statt. Dazu lädt der Singkreis. Wie jedes Jahr gibt es musikalische und kulinarische Highlights. Der Pfarrverband Winklarn-Ulmerfeld zeigt am 19. Oktober um 19 Uhr im Festsaal den Film „The Letter“ mit Papst Franziskus. Im Anschluss gibt es eine Podiumsdiskussion.

Am 21. Oktober lädt ein Handlettering Workshop mit Theresa Lichtenegger von 14 bis 18 Uhr im Sitzungssaal der Gemeinde zum Besuch. Dabei bekommt man Einblicke in die moderne Kunst des Schreibens.

Beendet wird der Kulturherbst mit dem Weihnachtshandwerksmarkt von 25. bis 26. November. Der Ortsplatz, der Festsaal und die Volksschule werden dabei in ein stimmungsvolles Ambiente verwandelt. Es gibt ein umfangreiches Rahmenprogramm, es werden sich die Kinder der Volksschule, des Kindergartens und der Musikschule beteiligen.

Ausstellerinnen und Aussteller, die mitmachen wollen, können sich bei Vizebürgermeister Peter Ebner, ebners1@gmx.net oder telefonisch unter der Telefonnummer 0650/2621333 melden.