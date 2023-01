Frontalcrash mit einer Toten in St. Georgen am Reith

Nach Angaben von Notruf NÖ kam in St. Georgen am Reith eine Frau bei einem Pkw-Frontalcrash ums Leben. Die Betroffene wurde von der Feuerwehr aus dem Kfz befreit, erlag jedoch an Ort und Stelle ihren schweren Verletzungen.

Bis Mittag wurden in ganz Niederösterreich 16 Verkehrsunfälle gezählt, bei denen in Summe zwei Personen schwer und 18 leicht verletzt wurden. "Ab den Mittagsstunden haben sich die Einsätze auf den Straßen etwas beruhigt", berichtete Philipp Gutlederer von Notruf NÖ.

