Wirkstatt Delegation aus Mautern an der Donau besuchte Amstetten

Lesezeit: 3 Min

Bei der Besichtigung der Wirkstatt (oben von links): Werner Brauneis (Obmann Trachtenkapelle Mautern), Thomas Bamberger (Kommandantstellvertreter der FF Mautern), Hermann Schütz (Verschönerungsverein Mautern), Architekt Horst Kottbauer (Fa. AMM), Richard Habison (Verschönerungsverein Mautern), Stadtrat Martin Hofbauer (Stadtgemeinde Mautern); (unten von links): Birgit Fluch, Gemeinderätin Gerlinde Szlezak (beide Stadtgemeinde Mautern), Ortsvorsteher Anton Geister, Stadtamtsdirektor Emmerich Gattinger, Vizebürgermeister Gregor Mayer (beide Stadtgemeinde Mautern), Bürgermeister Christian Haberbauer, Wirtschaftsstadtrat Peter Pfaffeneder sowie Gemeinderat Anton Brustbauer (Stadtgemeinde Mautern). Foto: Ortsvorstehung Hausmening

„Die Wirkstatt in Hausmening hat sich als wegweisendes Projekt erwiesen. Als topmodernes Veranstaltungszentrum und Heimat für zehn Vereine wurde es vor gut einem Jahr eröffnet. Seither haben 45 Veranstaltungen, von Kabarett, Konzerten, Vorträgen, Hochzeiten etc., stattgefunden und die Wirkstatt ist weiterhin gut gebucht“, freut sich Ortsvorsteher Anton Geister. Kürzlich war eine Delegation der Stadt Mautern an der Donau in Hausmening, um sich über das gelungene Projekt zu informieren.