Bürgermeister Haberhauer kandidiert bei Landtagswahl: „Für Amstetten“

Auch Bürgermeister Christian Haberhauer steigt in den Ring für die Landtagswahl – als Kandidat des Wirtschaftsbunds. „Ich freue mich, in den nächsten drei Wochen mit Michaela Hinterholzer und Anton Kasser wahlzukämpfen. Es geht dabei auch um Amstetten. Denn der Aufschwung unserer Stadt hat viel mit der Partnerschaft mit dem Land zu tun“, sagt Haberhauer. Projekte wie die Wirkstatt in Hausmening oder der Bildungscampus in Mauer seien nur gemeinsam mit dem Land möglich. Partnerschaft sei auch eine Frage des Vertrauens und Landeshauptfrau Mikl-Leitner habe bei allen Verhandlungen Handschlagqualität bewiesen.“

Haberhauer blickt schon auf die kommenden Vorhaben voraus – wie etwa die Hauptplatzgestaltung, bei der man sich natürlich auch Unterstützung des Landes erhofft. Ebenso bei der geplanten Schaffung eines „Turbokreisverkehrs“ bei der Allersdorfer Brücke. „Da können wir Grund von der Familie Zehetner erwerben und wollen die Verkehrssituation deutlich verbessern“, kündigt der Bürgermeister an. In Ausarbeitung ist in Amstetten auch eine Kindergartenoffensive. „Wir entwickeln einen Masterplan für die nächsten sechs bis acht Jahre und auch für diese Projekte brauchen wir die Unterstützung des Landes.“ Haberhauer richtet für die Wahl daher einen Appell an die Amstettnerinnen und Amstettner: „Wenn Sie mir helfen, helfen Sie auch Amstetten.“

